Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в честь годовщины парада 1941 года

В субботу утром, 7 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин в честь 79-й годовщины легендарного парада 1941 года на Красной площади возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В торжественной церемонии приняли участие волонтеры и представители общественных организаций. После минуты молчания в честь памяти погибших воинов, перед участниками церемонии маршем прошла рота почетного караула.

Ранее министерство обороны России рассекретило настоящее название военного парада 1941 года на Красной площади. В материалах, обнародованных на сайте ведомства, церемония именуется как «Операция войск московского гарнизона». На сайте опубликованы и другие уникальные документы и фотографии о подготовке легендарного шествия.