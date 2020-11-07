Багровые реки: названа причина покраснения водоема в Кемерове

Власти Кузбасса установили, что причиной изменения цвета воды в реке Искитимка в Кемерове стали сточные воды красного оттенка, которые попали из загрязненного городского коллектора. Об этом сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. Ранее снимки окрашенной реки были опубликованы в социальных сетях, после чего власти города пообещали разобраться с ситуацией.

«Установлено, что источником загрязнения реки Искитимки стал ее правый приток - ручей Суховский. В него поступали сточные воды красного оттенка, стекавшие с рельефа местности. Сброс на рельеф шел из засоренного городского коллектора. Кроме того, возможным источником поступления загрязненных вод стала ливневая канализация», - написал Панов на своей странице в Instagram.

Замгубернатора добавил, что аварийная служба провела работы по устранению засора коллектора и что, по его словам, проблему удалось решить. Панов также сообщил о том, информация направлена в ГУ МВД по Кемеровской области для установления виновных и привлечения их к ответственности.