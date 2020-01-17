Лавров: кризис в Сирии находится в продвинутой стадии урегулирования

Сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. Такую оценку он дал в ходе выступления на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

«Есть прогресс практически на всех направлениях - и на военно-политическом, и на дипломатическом, и на гуманитарном», - сказал он.

По мнению Лаврова, направление экономического восстановление несколько отстает, поскольку западные партнеры, а также некоторые страны регионы выдвигают предварительные условия. Причем, по словам и. о. главы МИД РФ, они меняются в зависимости от обстоятельств. Дипломат подчеркнул, что это не вполне способствует результатам.

Вместе с тем, Лавров подчеркнул, что также необходимо исправить ошибку 2011 года и «вернуть Сирию в Арабскую семью».

И. о. министра иностранных дел РФ в своем выступлении констатировал перелом в борьбе с международными экстремистами в Сирии. Он подчеркнул, что так называемые островки боевиков ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусра»** в настоящее время сидят в лагерях и находятся под контролем курдских сил и «сирийской демократической оппозиции».

В то же время, Лавров отметил, что поступает информация о том, что «за определенную мзду» представители «сирийских демократических сил» выпускают боевиков, после чего те разъезжаются по другим местам.

* «ИГИЛ» - террористическая организация, запрещена в РФ

** «Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ