В стране и мире Представитель вице-премьера Оверчука рассказал о его состоянии после ДТП Тамара Астапенкова В ближайшее время чиновник будет находиться под наблюдением врачей. © Фото: Екатерина Штукина, РИА Новости Состояние попавшего в ДТП вице-премьера Алексея Оверчука стабильное. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства РФ Андрей Матвеев. «Состояние Алексея Логвиновича стабильное. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей», - приводит ТАСС слова Матвеева. Водитель вице-премьера также пострадал в ДТП, у него диагностированы ушиб грудной клетки и сотрясение мозга. Ранее стало известно, что вчера вечером вице-премьер Алексей Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. После столкновения двух машин, чиновник был доставлен в Центральную клиническую больницу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика