На юго-западе Москвы горит недостроенное здание «Синий зуб»: видео
В настоящее время нет информации о пострадавших. Причины возгорания выясняются.
© Видео: ЗАО, "ВКонтакте" © Фото: ЗАО, "ВКонтакте"
В Москве загорелось высотное жилое здание. Видео с места пожара опубликовано в социальных сетях.
В комментарии к записи сказано, что огнем охвачен недостроенный дом «Синий зуб», расположенный около станции метро «Юго-западная».
В настоящее время нет информации о пострадавших. Причины возгорания выясняются.