В стране и мире На юго-западе Москвы горит недостроенное здание «Синий зуб»: видео Иван Линдеманн В настоящее время нет информации о пострадавших. Причины возгорания выясняются. © Видео: ЗАО, "ВКонтакте" © Фото: ЗАО, "ВКонтакте" В Москве загорелось высотное жилое здание. Видео с места пожара опубликовано в социальных сетях. В комментарии к записи сказано, что огнем охвачен недостроенный дом «Синий зуб», расположенный около станции метро «Юго-западная». В настоящее время нет информации о пострадавших. Причины возгорания выясняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика