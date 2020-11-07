Россиян предупредили о новом необычном способе кражи денег с карт

Мошенники крадут деньги с банковских карт с помощью фейковых роликов, смонтированных из кадров с пресс-конференции правительства. Заканчиваются такие видео инструкцией, в которой подробно объясняется, как получить якобы положенные выплаты от государства. Об этом рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

В комментариях к видео есть ссылка на сайт, который имитирует страницы государственных органов. По обещанию злоумышленников, деньги будут перечислены на карту в течение десяти минут, причем, отмечает Шумакова, гражданам не только РФ, но и СНГ. Для получения несуществующей выплаты мошенники просят ввести личные данные, а также номер банковской карты.

«После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет», — рассказала эксперт РИА Новости.

Шумакова объяснила, что злоумышленники ссылаются на нормативные акты, которых не существует. В этих документах указано, что каждый гражданин России якобы может получить компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства. Ссылка на ролик приходит в СМС, приложениях-мессенджерах, а также на электронный почтовый ящик. Для большей убедительности мошенники иногда используют именные номера, которые копируют наименования существующих государственных сервисов. Иногда ссылку публикуют на сторонних сайтах.

«Реклама будет содержать информацию о дополнительных пособиях и выплатах для семей с детьми или о возврате НДС. Посетитель сайта переходит по ссылке и попадает на сайт-ловушку», — предупредила Шумакова.

Также эксперт рассказала о том, как не стать жертвой злоумышленников. Прежде всего, не стоит переходить по подозрительным ссылками. Всегда нужно проверять информацию на официальных сайтах государственных органов, не раскрывать данные банковской карты, в особенности CVC-код. Специалист рекомендует внимательно читать текст сообщений, которые поступают на мобильный телефон от госорганов и с сайта госуслуг. Если сообщение содержит просьбу перезвонить по незнакомому номеру, его следует игнорировать.