Груды искореженного металла: столкновение 25 машин в Адыгее попало на видео

В пятницу, 17 января, на трассе М-4 «Дон» около города Адыгейска в 07.20 утра произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали около 25 автомобилей. Об этом сообщили в МВД по республике Адыгея.

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«По имеющейся информации, участниками аварии стали около 25 автомобилей. Несовместимые с жизнью травмы в этом ДТП получили два человека. Их личности, как и данные еще пятерых пострадавших, уточняются», - говорится в сообщении ведомства.

Работу полицейский на месте массового столкновения координирует министр внутренних дел по Республике Адыгея Владимир Алай. К месту трагедии приехало руководство управления ГИБДД и межмуниципального отдела полиции.

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По предварительной информации, причиной аварии могли стать туман и гололед. На месте ДТП находятся несколько нарядов ДПС, которые обеспечивают безопасность дорожного движения. Сообщается, что трасса не перекрыта, но движение по ней затруднено.