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В России за сутки выявили 20 396 случаев инфицирования COVID-19

Тамара Астапенкова
11:04 07.11.2020
В стране с начала пандемии были выявлены 1 753 836 человек, заболевших COVID-19.
В России за сутки выявили 20 396 случаев инфицирования COVID-19
© Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress

В России за сутки выявлено 20 396 случаев инфицирования коронавирусом. В общей с ложности в стране с начала пандемии были выявлены 1 753 836 человек, заболевших COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне был зафиксирован рекордный суточный прирост по стране - 20 582 новых случая заражения коронавирусом.

Меньше всего инфицированных за сутки выявлено в Дагестане, Татарстане, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе, Московской области и Республике Марий Эл.

В оперштабе сообщили, что в России в настоящий момент проходят лечение 410 658 человек с коронавирусом. Выздоровели 16 803 пациента, за все время пандемии победили болезнь 1 312 927 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что чаще всего коронавирусом люди заражаются в общественном транспорте. При этом около 80% всех выявленных заболевших не соблюдали правила профилактики в транспорте.

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