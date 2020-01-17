Лавров примет участие в конференции по Ливии в Берлине

И.о. главы МИД России Сергей Лавров примет участие в берлинской конференции по Ливии, которая пройдет 19 января. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

«Мы вместе с нашими итальянскими коллегами будем в этой конференции участвовать. У меня с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо запланирована встреча утром в Берлине, до того, как начнется конференция на высшем уровне», - сказал Лавров.

И.о. министра иностранных дел отметил, что итоговые документы конференции почти согласованы.

Во вторник, 14 января, канцлер Германии Ангела Меркель объявила о проведении в Берлине конференции по Ливии. Сообщалось, что на встречу приглашены США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Республика Конго, Италия, Египет, Алжир, а также представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Также были приглашены на конференцию глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией маршал Халиф Хафтар.