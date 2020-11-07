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Ученые выяснили, как рост человека влияет на инфицирование коронавирусом

Тамара Астапенкова
11:35 07.11.2020
Исследователи смоделировали распространение капель при типичном кашле с разной температурой воздуха, влажностью и скоростью ветра.
Ученые выяснили, как рост человека влияет на инфицирование коронавирусом
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Ученые из Сингапура выявили закономерность, что люди низкого роста подвергаются повышенному риску инфицирования коронавирусом. Это связано с тем, что при кашле или чихании капли с частицами вируса зависают в воздухе и медленно падают на землю. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые Сингапурского агентства науки, технологий и исследований считают, что из-за этого люди низкого роста подвергаются большему риску вдохнуть капли с частицами коронавируса, по сравнению с высокими людьми.

Ученые предостерегли детей, подростков и людей, ниже 165 сантиметров, стараться соблюдать дистанцию и держаться от остальных на расстоянии более двух метров: а также носить маски.

Исследователи смоделировали распространение капель при типичном кашле с разной температурой воздуха, влажностью и скоростью ветра. Рост «кашляющей модели» был 170 сантиметров, «реципиента» - 160 сантиметров.

Выяснилось, что около 15% всех капель попадает в пространство между двумя моделями в непосредственной близости от них или оседает на людях ниже пояса. Крупные капли под действием тяжести отделяются и оседают, а маленькие поднимаются горячим воздухом изо рта и могут переноситься на большие расстояния. Среднего размера капли могут рассыпаться на более мелкие. Именно эти частицы способны дольше всего висеть в воздухе и при вдыхании попадать глубоко в легкие.

Ранее нашли новый способ предсказывать всплеск заболеваемости коронавирусом. Новый метод оценки интенсивности контактов между людьми поможет спрогнозировать рост так называемого коэффициента распространения инфекции.

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