Ученые выяснили, как рост человека влияет на инфицирование коронавирусом

Ученые из Сингапура выявили закономерность, что люди низкого роста подвергаются повышенному риску инфицирования коронавирусом. Это связано с тем, что при кашле или чихании капли с частицами вируса зависают в воздухе и медленно падают на землю. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые Сингапурского агентства науки, технологий и исследований считают, что из-за этого люди низкого роста подвергаются большему риску вдохнуть капли с частицами коронавируса, по сравнению с высокими людьми.

Ученые предостерегли детей, подростков и людей, ниже 165 сантиметров, стараться соблюдать дистанцию и держаться от остальных на расстоянии более двух метров: а также носить маски.

Исследователи смоделировали распространение капель при типичном кашле с разной температурой воздуха, влажностью и скоростью ветра. Рост «кашляющей модели» был 170 сантиметров, «реципиента» - 160 сантиметров.

Выяснилось, что около 15% всех капель попадает в пространство между двумя моделями в непосредственной близости от них или оседает на людях ниже пояса. Крупные капли под действием тяжести отделяются и оседают, а маленькие поднимаются горячим воздухом изо рта и могут переноситься на большие расстояния. Среднего размера капли могут рассыпаться на более мелкие. Именно эти частицы способны дольше всего висеть в воздухе и при вдыхании попадать глубоко в легкие.

Ранее нашли новый способ предсказывать всплеск заболеваемости коронавирусом. Новый метод оценки интенсивности контактов между людьми поможет спрогнозировать рост так называемого коэффициента распространения инфекции.