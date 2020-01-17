Нарышкин обсудил в Швейцарии борьбу с терроризмом
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин обсудил со своим швейцарским коллегой сотрудничество в борьбе с терроризмом и ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
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Главы служб внешней разведки России и Швейцарии Сергей Нарышкин и Жан-Филипп Годен обсудили взаимодействие в сфере борьбы с международным терроризмом и угрозами безопасности двух государств. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.
В ходе беседы Нарышкин и Годен также обменялись своими мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки. Встреча проходила в Швейцарии 16 января.