Нарышкин обсудил в Швейцарии борьбу с терроризмом

Главы служб внешней разведки России и Швейцарии Сергей Нарышкин и Жан-Филипп Годен обсудили взаимодействие в сфере борьбы с международным терроризмом и угрозами безопасности двух государств. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

В ходе беседы Нарышкин и Годен также обменялись своими мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки. Встреча проходила в Швейцарии 16 января.