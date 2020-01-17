Ремонт с сюрпризами, необычные гости и любовь с первого взгляда: как россиянка живет в здании бывшей церкви в США

Уроженка города Мурома во Владимирской области Анастасия Путкова и ее муж-американец приобрели заброшенную 120-летнюю церковь. Здание расположено в штате Мэриленд. После того, как церковь официально перестала выполнять свои функции, она превратилась в настоящий особняк. Анастасия рассказала «Звезде» о том, каково это жить в историческом здании с соседями, которых насчитывается, по меньшей мере, 200 человек.

История церкви

Американская епископальная церковь Всех Святых была построена во второй половине XIX века на деньги одного из богатых жителей, рассказывает Анастасия. Он подарил часть земли на постройку здания, а также выделил определенную сумму.

© allsaintshouse, instagram

«Но 31 декабря 1889 года церковь сгорела. И жена покойного тогда уже владельца заплатила за постройку церкви на том же фундаменте. В подвале можно увидеть, где оригинальный фундамент покрыт золой от пожара», - рассказала девушка.

Анастасия отметила, что церковь была наборная: на некоторых потолочных балках все еще можно нащупать римские цифры. Они соответствовали номеру детали, когда собирали саму церковь.

Здание прослужило церковью до 1950-х годов. После этого, рассказывает девушка, был произведен обряд, в результате чего постройка официально перестала выполнять прямые функции. Позже здание было выставлено на продажу как жилое строение.

«Мы покупали дом, а не церковь. До нас тут было еще три владельца: они проводили ремонт, добавляли стены, ванную, туалет, кухню, отопление», - поделилась девушка.

© allsaintshouse instagram

«Мы встретились и поняли, это – любовь с первого взгляда»

Анастасия вспоминает, что первые шесть лет отношений с мужем их семье часто приходилось снимать квартиры или дома.

«Мы не могли себе позволить думать о том, чтобы купить дом. Но через какое-то время стали искать место, которое могли бы им называть. Нам хотелось приобрести дом с историей. Эта церковь Всех Святых была по дороге к нашему съемному дому. Мы постоянно проезжали мимо. Здание было спрятано за деревьями. Однажды мы увидели знак о продаже дома. Кто угодно мог прийти и посмотреть. Мы были единственными, кто пришел. Когда мы зашли в этот большой зал, просто перехватило дыхание. Здесь так спокойно и красиво… Мы знали, что это – любовь с первого взгляда. Мы будем здесь жить», - рассказала она.

Процесс покупки занял долгое время, поскольку молодые люди хотели все тщательно проверить покупкой: например, состояние проводки и труб.

«Первые две недели мы отмывали дом от пола до потолка. Мы познакомились с огромным количеством людей: с теми, чьи родители женились здесь, молились… Нам очень повезло, что была такая возможность купить этот дом. Что просто все сошлось. Этот дом нашел нас, а мы – нашли его», - сказала Анастасия.

Здание, по ее словам, очень старое и негерметичное. В связи с этим, его сложно отапливать. Окна в доме оригинальные – им насчитывается 120 лет.

«Они не слишком подходят, чтобы содержать помещение теплым. Мы пытаемся найти способ отапливать здание: будем устанавливать теплые полы под всем зданием. Тяжело находить материалы того периода», - объяснила владелица дома.

Несмотря на то, что соседей, по словам Анастасии, поблизости нет, к семье часто наведывается местная живность: летучие белки, летучие и обычные мыши и птицы.

«В подвале у нас живут змеи. К нам забредают олени и индюки, и лисы. Мы живем в сказочном месте», - подчеркнула она.

В ближайшем к церкви городе проживает 14 тысяч человек. Люди всячески подбадривают и поддерживают семью россиянки.

© allsaintshouse instagram

Ремонт с сюрпризом

Семья Анастасии делает ремонт самостоятельно. Это занимает много времени, отмечает девушка.

«Я не представляю, сколько пройдет лет, перед тем как мы все закончим. Мы все делаем сами. В этом и все приключение: у нас есть возможность делать все вместе, учиться новым вещам и сохранить это здание. Когда-нибудь это здание может снова стать церковью. Это было бы замечательно. Мы относимся к дому с большим трепетом и любовью. Нам безумно повезло с домом, а дому - с нами. Это видно, и дом это знает. Нам здесь здорово живется», - рассказала она.

Проживание в доме позволяет семье Анастасии получать уникальный опыт: помимо знакомства со множеством человек, чьи родные когда-то, например, женились здесь, молодые люди стремятся сохранить дом для будущих поколений.

«Изучение истории здания это потрясающий опыт. После того, как нас не станет, здание будет стоять. Нам нравится идея того, что мы для здания - просто мгновение, часть истории. Наша задача: сохранить это здание для людей, которые придут после нас», - сказала владелица дома.

Анастасия подчеркнула, что ее семья стремится благодаря ремонту сохранить и архитектуру здания, поэтому приходится тратить время на поиски деталей и материалов.

© allsaintshouse, instagram

«Мы стараемся менять минимальное количество вещей. Мы понимаем, что за эти деньги мы могли купить новый дом, но нам это было не очень интересно… Нам хотелось старый дом с историей», - отметила Анастасия.

В ходе ремонта новые обитатели дома обнаруживают интересные отголоски из прошлого. Например – силуэты когда-то стоявших здесь церковных лавочек или таинственную кирпичную дорожку.

«В большой комнате на деревянных панелях на стенах можно увидеть силуэты церковных лавочек, которые были там приделаны. Видимо, дерево менялось от времени, темнело, но в тех местах остались выцветшие силуэты. Мы не закрашиваем это. А еще у нас перед домом есть кирпичная дорожка. Мы ее даже сначала не видели. Она была под слоем земли в ужасном состоянии. Мы выкопали и сложили все кирпичи, чтобы выровнять землю, добавить сливы и выложить все обратно», - рассказала она.

Соседи из прошлого

Недалеко от церкви расположено кладбище, где захоронено около 200 человек. Анастасия и ее семья стремятся трепетно относиться к такому «соседству».

«Там есть семьи из четырех надгробий. Родители теряли детей… Разных возрастов: от нескольких месяцев до нескольких лет. Как можно относиться к этому иначе, кроме как с уважением и заботой? У нас большие планы на то, чтобы потратить время на восстановление некоторых надгробных камней. Последние люди были похоронены здесь в середине прошлого века. Технически нам кладбище не принадлежит - владелец местная епископальная церковь. Но мы с ними в хороших отношениях», - делится девушка.

© allsaintshouse, instagram

Прошлое, настоящее и будущее

Анастасия убеждена, что жить в таком здании – необычайная удача. Ее дети также относятся к дому с уважением и любовью.

«Это замечательно, что мы живем в этом месте с детьми. Это здание учит их уважению к чужому труду, к истории. Это потрясающий опыт для них. У нас трое детей. Трудно не любить это место. Здесь потрясающая энергетика. Ни разу я себя не чувствовала тут неуютно», - заключила она.

Девушка отметила, что само по себе место является счастливым и спокойным, а проживание семье в здании бывшей церкви можно назвать лишь уважением к тем, кто когда-то строил это помещение и вкладывал в него свои силы.