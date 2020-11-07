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В Екатеринбурге во время вечеринки были убиты четыре человека

Иван Линдеманн
10:56 07.11.2020
С огнестрельным ранением  госпитализирована 17-летняя девушка.  В МВД сообщили, что она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
В Екатеринбурге во время вечеринки были убиты четыре человека
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В одной из квартир в Екатеринбурге из огнестрельного оружия были убиты четыре человека. Об этом сообщили в СК России по Свердловской области.

«Обнаружены тела трех мужчин и одной женщины. У всех погибших имеются огнестрельные ранения, причиненные, предположительно, охотничьим карабином "Сайга"», - отмечается в сообщении.

Также из этой квартиры с огнестрельным ранением  госпитализирована 17-летняя девушка.  В МВД сообщили, что она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще одна школьница найдена живой и без каких-либо травм.

По предварительным данным, инцидент произошел на вечеринке. Хозяин квартиры сначала застрелил гостей, а затем покончил с собой. Известно, что он был ранее условно судим за кражу. С девушками мужчина познакомился в социальных сетях. 

Причины и мотивы случившегося выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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