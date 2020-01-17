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В московском аэропорту Шереметьево заработали курилки

Наталия Майорова
10:53 17.01.2020
К настоящему времени курительные зоны открылись пока лишь в некоторых бизнес-залах.
В московском аэропорту Шереметьево заработали курилки
© Фото: Артем Житенев, РИА Новости

В некоторых бизнес-залах столичного аэропорта Шереметьево заработали помещения для курения. Об этом сообщил генеральный директор воздушной гавани Михаил Василенко.

К настоящему моменту никакой другой информации пока нет. Однако известно, что работающие курилки есть пока не во всех бизнес-залах.

Ожидается, что к летнему сезону в аэропорту восстановится работу курительных комнат в прежнем объеме, как это было до введения запрета, уточняет ТАСС.

Ранее стало известно, что в начале 2020 года в Шереметьево будут открыты 14 курилок. Соответствующий закон подписал 28 декабря президент РФ Владимир Путин. Нововведение предусматривает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.

Запрет на курение на территории воздушной гавани действовал около шести лет. Тогда пассажирам разрешалось курить на расстоянии не менее 15 метров от входа в здание.

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