В московском аэропорту Шереметьево заработали курилки

В некоторых бизнес-залах столичного аэропорта Шереметьево заработали помещения для курения. Об этом сообщил генеральный директор воздушной гавани Михаил Василенко.

К настоящему моменту никакой другой информации пока нет. Однако известно, что работающие курилки есть пока не во всех бизнес-залах.

Ожидается, что к летнему сезону в аэропорту восстановится работу курительных комнат в прежнем объеме, как это было до введения запрета, уточняет ТАСС.

Ранее стало известно, что в начале 2020 года в Шереметьево будут открыты 14 курилок. Соответствующий закон подписал 28 декабря президент РФ Владимир Путин. Нововведение предусматривает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.

Запрет на курение на территории воздушной гавани действовал около шести лет. Тогда пассажирам разрешалось курить на расстоянии не менее 15 метров от входа в здание.