Премьер-министр Украины Гончарук подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил на своей странице в Facebook, что написал заявление об отставке, которое передал президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

«Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», - написал Гончарук.

В Офисе президента Украины подтвердили, что получили заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Зеленский рассмотрит документ и сообщит о результатах отдельно, сообщили в пресс-службе.

«Президент Украины получил поданную премьер-министром Алексеем Гончаруком просьбу об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно», - сказано в сообщении пресс-службы.

Слухи об отставке Гончарука появились еще в четверг, 16 января. Украинские СМИ распространили эту информацию после обнародования «скандальных» аудиозаписей разговоров премьера с другими членами правительства. Однако в пресс-службе правительства Украины заявили, что информация об отставке премьер-министра не соответствует действительности.