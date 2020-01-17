Экстренную посадку на недостроенную ВВП в Домодедово сняли изнутри самолета

Опубликованы кадры, сделанные из салона самолета SSJ-100 во время экстренной посадки на недостроенную полосу вблизи Домодедово. Один из пассажиров фиксировал на телефон, что происходило за бортом самолета. В самом салоне было довольно тихо, можно услышать только сообщение стюардессы о посадке.

В четверг, 16 января, пассажирский самолет компании «ИрАэро» совершил экстренную посадку. Воздушное судно выполняло рейс РД 4284 Сабетта - Москва. Сообщалось, что никто из пассажиров не пострадал. Сам лайнер не получил повреждений в результате приземления.

Пассажиры в спокойной обстановке покинули борт корабля, получили свой багаж и покинули аэропорт. В Росавиации создали комиссию по расследованию инцидента. После проверки, экспертами будет дана оценка действиям экипажа.