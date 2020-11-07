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Доктор развеял мифы о вреде жирных молочных продуктов, селедки и картошки

Тамара Астапенкова
10:29 07.11.2020
Александр Мясников к полезным и доступным продуктам отнес кукурузную кашу, свежие овощи и фрукты, бурый рис.
Доктор развеял мифы о вреде жирных молочных продуктов, селедки и картошки
© Фото: Rainer Lieverscheidt, Pixabay

Со временем человек насыщает свои вкусовые рецепторы и начинает отдавать предпочтение простой еде. Не стоит бояться есть жирные кисломолочные продукты, селедку, картошку и кашу. Подобная еда не только доступна и вкусна, но и полезна. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире «Россия 1».

«Не доказан вред от употребления жирных молочных продуктов. Поэтому ешьте что хотите. Выбор за вами», - сказал медик.

Он назвал витамином молодости омега-3 жирные кислоты, которые больше всего содержатся в селедке. Это один из самых дешевых и полезных продуктов. Но при ее употреблении нужно быть внимательным к солевому балансу, уточнил врач. По словам Мясникова, очень полезна и семга. Но она должна быть дикой, выловленной в естественных условиях. А искусственно выращенный норвежский лосось он назвал «морской свиньей».

К простым, полезным и доступным продуктам доктор отнес кукурузную кашу, свежие овощи и фрукты, бурый рис. Картошка также является полезной, но ее нужно есть с кожурой, отметил врач. Он добавил, что макароны стоит покупать приготовленные из цельнозерновой муки.

Ранее Александр Мясников назвал ошибки при выборе продуктов, которые допускают люди, заботящиеся о своем питании. По его словам, в кисломолочных продуктах с большим сроком годности не может быть пробиотиков, несмотря на то, что написано на упаковке. Он считает, что такие продукты бесполезны для микрофлоры кишечника.

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