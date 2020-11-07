Сотрудники МЧС ищут людей в сгоревшем здании в Самаре

Сотрудники МЧС проверяют информацию о том, что в здании в Самаре, где произошел пожар, могут оставаться люди. Об этом сообщил начальник региональной экстренной службы Олег Бойко.

«Со слов пострадавших, возможно, оставались люди в горящем помещении», - сказал он.

По словам Бойко, сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 08:24 (07:24 мск). Возгорание произошло в трехэтажном здании в Железнодорожном районе Самары. Спустя 2,5 часа пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.

В результате, как рассказали в МЧС, пострадали четверо мужчин.

По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за неисправной электропроводки. На месте ЧП были обнаружены остатки проводки и скрутки.