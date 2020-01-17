Главный нарколог Минздрава прокомментировал сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

В настоящее время никакого окончательного решения о новом порядке медицинского осмотра пока нет. Не исключено, что оно будет принято уже в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в комментарии «Звезде».

Он добавил, что реализация проекта перенесена на июль, а сам вопрос в настоящее время находится на обсуждении.

«Как это будет выглядеть со всеми изменениями… Мы пока не знаем», - подчеркнул Брюн.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в новом порядке медицинского осмотра для водителей изначально было просчитано не все. Например, высокая стоимость анализов, которые предписываются нововведением.