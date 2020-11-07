Гинцбург рассказал, когда начнется массовая вакцинация «Спутником V» в Москве

Массовая вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» не только лиц из групп риска может начаться в Москве и Подмосковье в течение двух недель. Такое заявление сделал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«Я думаю, в течение ближайших двух недель можно рассчитывать, что в Москве и Московском регионе вакцинация уже пойдет не по производственному принципу, а по территориальному. Это то, что называется массовой вакцинацией», - уточнил специалист в беседе с ТАСС.

Гинцбург добавил, что через две недели в гражданский оборот поступит гораздо большее число доз вакцины, чем поступало ранее. Также, по его словам, к концу ноября можно будет рассчитывать уже на полмиллиона доз препарата, поступивших в гражданский оборот, а в декабре, утверждает эксперт, эта цифра вырастет еще в три раза.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что серьезных побочных эффектов, кроме перечисленных в инструкции, у добровольцев, которые испытывают российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», не наблюдается.