Россия и США провели консультации по стратегической проблематике

Россия и Соединенные Штаты после достигнутых договоренностей на переговорах в Вене условились продолжать консультации по стратегическим проблемам на уровне экспертов. Об этом сообщили в МИД РФ.

В четверг, 16 января, в столице Австрии состоялось заседание двустороннего стратегического диалога по безопасности с участием заместителя главы министерства иностранных дел России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по вопросам нераспространения Кристофера Форда.

Стороны обсудили вопросы ядерных запасов, проблему гонки вооружений, а также важность выхода за рамки двустороннего формата.