Послание из прошлого: под Тверью нашли письмо немецкого солдата

Под Тверью нашли письмо немецкого солдата, датированное 1943 годом. Послание обнаружили на чердаке старого дома в Эммаусе.

Как сообщает «Тверьлайф», конверт оказался в идеальном состоянии, а почерк - каллиграфическим.

Поисковик-реставратор Сергей Бауэр рассказал изданию, что найти такое письмо - это большая удача. Он заявил, что написано оно солдатом или офицером. Это уже не первое письмо - по его началу можно сказать, что переписка велась уже давно. Адресатом послания, скорее всего, была жена немецкого солдата.

© Тверьлайф, «ВКонтакте»

«Дорогая Труда. Только что я получил это письмо от 4. (Суббота). Известие о Маиуэре сильно напугало меня, как, должно быть, и тебя. Да, это очень страшно. Надеюсь, это больше не повторится», - это приблизительный перевод «Тверьлайф».

О каких-то конкретных боевых действиях речи в послании не идет.

© Тверьлайф, «ВКонтакте»

«Время становится все ужаснее. Из одного ужаса в другой. Сегодня в полдень я получил отчет о сегодняшнем нападении. Впрочем, никаких подробностей. Я узнал только количество машин и время», - говорится в письме.

Также адресант сообщает, что на март у него запланирован отпуск. Немецкий солдат пишет, что он не сомневается в победе.