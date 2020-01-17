В Киеве назвали условие для проведения выборов в Донбассе

В Киеве назвали условие для проведения выборов на неподконтрольных правительству территориях Донбасса. Как заявила пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в районе Дарья Олифер, для этого необходимы гарантии безопасности в день голосования.

В ее сообщении говорится о том, что выборы станут возможными в случае, если на границе установится государственный или международный контроль над границей.

«Необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и создание зоны безопасности в приграничных районах Украины и России», - говорится в сообщении на Facebook.

Ранее на Украине задумались об альтернативе Минским соглашениям. Киев не отказывается от данного формата, однако может рассмотреть и альтернативные варианты. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что это произойдет в том случае, если в 2020 году не будут проведены выборы на территориях ЛНР и ДНР, а процесс разведения войск затянется слишком надолго.