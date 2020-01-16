Украинские СМИ опубликовали «скандальные» записи разговоров премьера и членов правительства

На Украине СМИ распространили аудиозаписи разговоров якобы премьер-министра страны Алексея Гончарука с заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой, главой Минфина Оксаной Марковой и другими членами правительства.

Аудиозаписи были опубликованы на созданном 15 января YouTube-канале «Как обмануть президента». В описании к опубликованным аудиороликам говорится, что на нем якобы записаны фрагменты закрытого неформального совещания, которое проходило в середине декабря прошлого года перед встречей с президентом страны Владимиром Зеленским.

На записи, приписываемый Гончаруку голос говорит о якобы «примитивном понимании экономических процессов президентом». Также обсуждается вопрос, как объяснить главе государства причины повышения курса гривны к доллару.

Украинские СМИ уже распространили информацию о том, что после обнародования записей, Гончарук якобы подал в отставку.

«Информация об отставке премьер-министра не соответствует действительности», - опубликовала заявление пресс-служба правительства Украины.

В документе также говорится, что кабинет министров не имеет информации о подлинности аудио и видео записей, распространенных в интернете.