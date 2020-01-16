Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

Кандидат в премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к дальнейшей работе в правительстве. Об этом он сообщил сегодня, 16 января.

По его словам, в новом правительстве еще будут изменения. Мишустин также добавил, что дальнейшую работу правительства намерен выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом. Что же касается приоритета в деятельности, то им станет исполнение послания президента РФ Владимира Путина.

Более того, Мишустин заявил, что еще одним приоритетом в работе станет цифровая экономика и опора на нацпроекты. Видео с его встречи с фракцией «Единой России» разместила советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова в своем паблике.

«Я считаю, что это (нацпроекты – прим. ред.) – хороший инструмент для достижения целей и роста ВВП. Надо серьезно им заниматься», - подчеркнул он на встрече с членами фракции «Единой России».

Кроме того, он заявил, что в случае назначения на пост премьер-министра РФ, в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса. По его словам, этот момент является основным, поскольку позволяет сократить издержки для бизнеса и существенно поговорить с ним. Мишустин подчеркнул, что намерен рассматривать эти вопросы с первых дней.

Кашеварова также в своем паблике также написала, что кандидат в премьер-министр РФ признался на встрече с «Единой Россией» в том, что не спал всю ночь.

В четверг, 16 января, Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. Он уже встретился с фракцией «Единой России», а также с ЛДПР. В настоящее время проходит встреча Мишустина с КПРФ. Ему также предстоит встретиться со «Справедливой Россией».