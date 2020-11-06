В Казани разгромили ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир»*
В Казани разгромили ячейку террористов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщили в ФСБ РФ.
Отмечается, что за пропаганду и вербовку задержаны пять исламистов.
«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что данные лица осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», - заявили в ФСБ.
В службе безопасности рассказали, что участники группировки с применением мер конспирации распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию и осуществляли вербовку в свои ряды.
«По местам жительства задержанных обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности», - отметили в ФСБ.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.
* «Хизб ут-Тахрир», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная в РФ.