В стране и мире В Казани разгромили ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир»* Иван Линдеманн В ФСБ рассказали, что за пропаганду и вербовку задержаны пять исламистов. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ В Казани разгромили ячейку террористов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщили в ФСБ РФ. Отмечается, что за пропаганду и вербовку задержаны пять исламистов. «Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что данные лица осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», - заявили в ФСБ. В службе безопасности рассказали, что участники группировки с применением мер конспирации распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию и осуществляли вербовку в свои ряды. «По местам жительства задержанных обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности», - отметили в ФСБ. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются. * «Хизб ут-Тахрир», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная в РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика