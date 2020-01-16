«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера
Сегодня Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.
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Фракция «Единая Россия» поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.
Как сообщил руководитель фракции Сергей Неверов, члены «Единой России» проголосовали единогласно. В нынешнем созыве Государственной думы фракция составляет большинство.
Сегодня, 16 января, Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.
В среду, 15 января, правительство России ушло в отставку. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.