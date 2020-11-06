Минтруд заявил о ежегодном повышении маткапитала с 2021 года

С 2021 года материнский капитал в России будут повышать каждый год. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Сейчас размер выплат составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка и увеличен до 616 тысяч рублей на второго.

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», - приводят ее слова РИА Новости.

Замминистра отметила, что за время действия программы маткапитал получили свыше десяти миллионов семей, восемь из которых уже воспользовались средствами.

Напомним, что с 2020 года право на материнский капитал имеют семьи, в которых появился первый ребенок. С апреля сертификат на данные выплаты оформляется в беззаявительном режиме. Программа маткапитала действует до конца 2026 года.