На всей территории Сирии отключилось электричество

В пятницу, 6 ноября, на всей территории Сирийской Арабской Республики из-за аварии на линии отключилось электричество. Постепенно началось восстановление подачи электроэнергии. Об этом сообщили в министерстве энергетики САР.

На данный момент специалистами проводятся работы по постепенному восстановлению подачи электроэнергии.

Сирия уже оставалась полностью без света в августе текущего года из-за взрыва на газопроводе в провинции Дамаск. Тогда власти страны назвали произошедшее терактом.