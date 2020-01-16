Первый случай заболевания новым видом пневмонии зафиксирован в Японии

В Японии зафиксирован первый случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае. Об этом заявила представитель Минздрава. Заболевший - гражданин Китая, проживающий в префектуре Канагава. Мужчина ездил на родину и посещал город Ухань, вернулся в Японию 6 января.

Ранее сообщалось, что очаг заболевания находится именно в китайском городе Ухань. Там уже заболели более 59 человек. Так же поступают данные и о других заразившихся, которые побывали в этом населенном пункте. В Гонконге госпитализированы 8 человек, приехавших из Уханя. Предполагается, что причиной вспышки пневмонии в Китае стал новый вид коронавируса.

Приехавший в Японию китаец был госпитализирован 10 января, а через 5 дней выписан домой. Сейчас врачи устанавливают, с кем контактировал мужчина, вернувшись в Японию. В связи с подтверждением первого случая заболевания новым видом пневмонии, власти Японии создали кризисный штаб для сбора информации и организации мер по предотвращению распространения вируса.