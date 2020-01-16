В Госдуме началась встреча Мишустина с фракцией «Единой России»
Сегодня Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.
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Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин приехал в Государственную думу. Кадры с места публикует «Звезда».
Сегодня Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.
В среду, 15 января, правительство России ушло в отставку. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.