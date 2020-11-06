Опубликованы первые кадры с места пожара в частном доме под Смоленском

Следственный комитет России опубликовал видео с места крупного пожара в городе Ельня Смоленской области. На кадрах - сгоревший деревянный дом. Неподалеку стоит пожарная машина, место осматривают сотрудники СК.

Следователи сообщили, что в результате произошедшего погибли семь человек: пятеро детей и двое взрослых. Еще один - 27-летний хозяин дома - с ожогами спины госпитализирован в местную больницу.

Известно, что возгорание произошло, когда в доме находилась вся семья - мать, отец, бабушка и дети в возрасте от года до 11 лет. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Причины случившегося выясняются.