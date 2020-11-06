СК начал проверку после столкновения грузовика и электрички в Подмосковье

В Московской области организована доследственная проверка по факту столкновения грузовика и электрички в Одинцовской районе. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, сегодня, в ночное время, на охраняемом переезде перегона станций «Одинцово-Голицыно» произошло столкновение грузового автомобиля и электропоезда «Лобня-Москва»», - говорится в сообщении.

Предположительно, водитель грузовика попытался проехать переезд на запрещающий сигнал семафора. В итоге, от удара машину смяло, а электричка сошла с рельсов. Водитель грузовика и его попутчик сейчас находятся в больнице, пассажиры в вагоне не пострадали.

«Удар был такой силы, что кабину большегруза отбросило примерно на 20 метров от переезда. Сейчас спасатели расчищают пути. На данный момент движение в одну сторону восстановлено», - рассказал корреспондент Константин Исаев.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что после столкновения железнодорожное полотно и линии электропередач целы, возгорания не произошло, розлива топлива нет.