Экс-главу МИД Украины встревожило послание Путина Федеральному собранию

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о большой тревоге, которая его охватила после послания президента РФ Федеральному собранию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Очень тревожно от того, что запущено в России в проекте послания Путина. Это довольно ожидаемый базовый вариант, так сказать, программа-минимум», - считает Климкин.

Бывший министр расписал план на будущее и для самой Украины. Он призвал стать сильнее и договариваться с Россией с помощью тех сторон, кого Москва «уважает».

В среду, 15 января, президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Глава государства предложил внести поправки в Конституцию. В частности, было предложено доверить членам Госдумы самостоятельно назначать вице-премьера и членов правительства, а также вносить поправки в Конституцию. После оглашения собрания, Дмитрий Медведев на встрече с Путиным заявил об уходе правительства в полном составе в отставку.