СК опубликовал видео изнутри здания мирового суда под Кемерово, где произошла стрельба

Следователи восстановили хронологию стрельбы в здании мирового суда в Кемеровской области. Инцидент произошел 16 января в Новокузнецке. СК опубликовал видео следственных действий.

На ролике видно, что следователи уже ведут работу на месте ЧП. Кроме того, в одном из кабинетов на полу видны следы крови.

По данным СК РФ, инициатором стрельбы стал 45-летний мужчина. Он вооружился ружьем и пришел в здание мирового суда, однако на входе его остановил пристав. В результате злоумышленник выстрелил мужчине в живот.

«Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку. В это время злоумышленник прошел в кабинет, где и произвел выстрел в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу», - говорится в сообщении следователей.

После этого подозреваемый был задержан. Все потерпевшие были экстренно госпитализированы, однако от полученного ранения судебный пристав скончался в карете скорой помощи.