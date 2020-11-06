Пять детей и двое взрослых погибли в пожаре под Смоленском

В ночь на пятницу в городе Ельня Смоленской области в результате пожара в частном доме погибли пятеро детей и двое взрослых. Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи. Об этом сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

«После тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых. 27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован в местную больницу», - говорится в сообщении.

Дом загорелся, когда внутри находилась вся семья - мать, отец, бабушка и дети в возрасте от года до 11 лет. Причины пожара выясняют. Сообщается, что семья считалась благополучной.