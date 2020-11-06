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Врач перечислил запрещенные при COVID-19 продукты

Тамара Астапенкова
08:36 06.11.2020
Филипп Кузьменко считает, что при коронавирусе необходимо ограничить, а лучше исключить употребление спиртных напитков.
Врач перечислил запрещенные при COVID-19 продукты
© Фото: Philipp Kleindienst, Pixabay

Людям, инфицированным коронавирусом, важно поддерживать правильный водно-солевой баланс. Поэтому таким пациентам стоит сократить употребление соленой пищи и отказаться от алкоголя. Об этом радио Sputnik рассказал врач-терапевт Филипп Кузьменко.

Он подчеркнул, что соблюдение водно-солевого баланса является важным фактором при лечении COVID-19.

«Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды», – рассказал эксперт.

Он пояснил, что человек, проходящий лечение амбулаторно, должен внимательно составлять свой рацион. Острая и соленая пища способствует не только обезвоживанию организма, но и делает более густой кровь, что является очень опасным при COVID-19.

«Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше», - рассказал Кузьменко.

Алкоголь также способствует обезвоживанию организма, поэтому при коронавирусе необходимо ограничить, а лучше исключить употребление спиртных напитков, уточнил врач.

Ранее эпидемиолог сообщил об опасности веганства в период пандемии коронавируса. По словам врача, при отказе от определенного перечня продуктов, в организме формируется дефицит полезных веществ, который приводит к снижению иммунитета.

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