В России предложили поднять налоги для богатых граждан и корпораций

Налоги на неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан России и неинвестируемые средства корпораций необходимо поднять. С такой инициативой выступили специалисты Высшей школы экономики, говорится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Речь идет о ставке налога 20—24% для доходов физлиц свыше 12 миллионов и 24 миллионов рублей в год и о возвращении к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль (сейчас 20%) в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета», - приводит РБК заявление ВШЭ.

Экономисты уверены, что увеличение ставок не приведет к массовой эмиграции налогоплательщиков. Специалисты считают, что уровень контроля и современная внешнеэкономическая ситуация ограничивают возможности бегства нацкапитала и вывода денег за рубеж.

Напомним, что летом 2020 года президент России Владимир Путин распорядился поднять НДФЛ для богатых до 15%.