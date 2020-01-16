Валенса раскритиковал политику действующего президента Польши в отношении РФ

Экс-президент Польши Лех Валенса отреагировал на отказ местных властей праздновать 75-летие освобождение страны.

«Если бы я был президентом и руководителем страны, при мне бы такого не происходило. Я бы не допустил таких плохих отношений между странами. Сейчас мы теряем силы на бесполезное обсуждение», - сказал он в интервью «Звезде».

Более того, Валенса прокомментировал нежелание действующего президента Польши Анджея Дуды пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим.

«Я бы хотел сказать, что сделал бы по-другому, будь я руководителем страны», - сказал Валенса.

Ранее Валенса раскритиковал власти Варшавы за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц.

Он также заявил, что Варшаве следует признать правду о Второй мировой войне. Валенса напомнил, что именно советские солдаты освободили Освенцим, а также призвал не переписывать историю.