Трамп заявил о победе на выборах по «законным голосам»

Действующий президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что одержал победу, если подсчитать «законные голоса». Выступление главы государства в прямом эфире вело американское издание USA Today.

«Если подсчитать законные голоса, то я с легкостью выиграл», - сказал Трамп.

Дональд Трамп также заявил о «коррупции и мошенничестве» при подсчете голосов. Он высказал подозрения, что во многих штатах улучшение позиций демократа Джо Байдена произошло не случайно. Он также обратил внимание на «поздно поступившие голоса» и подчеркнул, что пристально наблюдает за подсчетом бюллетеней.

«Я об этом голосовании по почте говорил на протяжении многих месяцев. Я решительно утверждал, что это окажется катастрофой», - заявил Трамп.

Действующий президент США подчеркнул, что он и его сторонники хотят честных выборов и честного подсчета голосов.

Ранее стало известно, что судебные наблюдатели в США провели сопоставительный анализ данных демографической статистики с зарегистрированными избирателями. Итоги исследования показали, что в некоторых штатах количество бюллетеней почти в два раза больше, чем число граждан с правом голоса.

На данный момент в США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За должность главы государства борются демократ Джордж Байден и республиканец Дональд Трамп. Процесс сопровождается скандалами и судебными исками. На днях действующий президент пообещал, что при необходимости судебное разбирательство по выборам может закончиться в Верховном суде США.