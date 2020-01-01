С 1 января россияне смогут перейти на электронные трудовые книжки

В России с 1 января вступает в силу закон о введении электронных трудовых книжек. До 1 июля работодателям отводится время на то, чтобы проинформировать сотрудников о возможности сменить формат документа.

Заявление о переходе на электронную трудовую работникам необходимо будет написать в период с 1 июля до 31 декабря. Процесс является необратимым – порядок перехода обратно на бумажный документ не предусмотрен законом. Посмотреть информацию о трудовой деятельности после перехода можно будет на портале госуслуг или сайте ПФР.

Для неопределившихся за год сотрудников работодатель продолжит вести трудовую в бумажном виде. С 2021 года формат также предстоит выбирать при трудоустройстве.

С 1 апреля по 31 декабря Минтруда также планирует провести эксперимент по введению электронного кадрового документооборота, передает РИА Новости. Предполагается, что трудовой и ученические договоры, договор о полной и материальной ответственности, заявление на увольнение можно будет создавать в электронном виде без дублирования на бумаге.

В сентябре в России вступило в силу постановление о новой форме свидетельства обязательного пенсионного страхования. Так, теперь при устройстве на работу СНИЛС нужно подавать в электронном виде.