В Роспотребнадзоре рассказали о мутациях коронавируса
Мутации коронавируса есть, но они затрагивают не более одного процента генома вируса, поэтому утяжеление инфекции не наблюдается. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — рассказал РИА Новости эксперт.
Горелов уточнил, что на сегодняшний день примерно 2/3 инфицированных переносят COVID-19 бессимптомно или в легкой форме. Количество таких пациентов фиксируется столько же, как и в весенний период. Пациентов с тяжелой формой заболевания не стало больше по сравнению с весной.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, когда человек с COVID-19 наиболее заразен. Специалисты считают, что человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов и в течение первых пяти дней болезни.