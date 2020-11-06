Российские разработчики придумали устройство для дезинфекции готовой еды

В России к испытаниями готовят специальное устройство для дезинфекции рук, гаджетов и готовой еды. Оно, как сообщили RT в пресс-службе Национальной технологической инициативы, будет намного эффективнее санитайзеров и спиртовых салфеток. Кроме того, им смогут пользоваться люди с чувствительной кожей.

Отмечается, что разработка получила название Crownbrush. Создатели рассказали, что она будет проводить дезинфекцию, разрушая структуру бактерий и вирусов. Новое устройство внешне похоже на ручку с разрядной головкой. Для обработки рук необходимо лишь провести им по пальцам.

Crownbrush также можно устанавливать в жилых домах, клиниках, магазинах. Более того, создатели уже приступили к разработке более крупного дезинфектора, чтобы обрабатывать одежду и обувь после примерки.