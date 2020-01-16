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Новая политическая картина: какие изменения ждут структуру правления России

Даниил Левин
07:17 16.01.2020
После обращения Владимира Путина к Федеральному Собранию, Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru

В четверг, 16 января, Владимир Путин проведет встречу с рабочей группой, которую создал  накануне для разработки поправок в Конституцию. Группе предстоит подготовить предложения по изменению основного закона страны.

Одна из самых главных поправок будет касаться Государственной думы. Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил уполномочить членов ГД РФ не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру председателя правительства России и его состав.

«Повышается и возможность Государственной думе контролировать деятельность правительства. То есть другими словами если мы назначаем, то мы и можем отозвать. Таким образом, дума несет равную с правительством ответственность», - объяснил член СФ РФ Сергей Калашников.

В среду, 15 января, глава кабмина Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Такое решение было принято после обращения главы государства к Федеральному Собранию. Президент РФ подписал указ об отставке правительства страны и предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Михаил Мишустин - уроженец Москвы, доктор экономических наук. В начале девяностых занимался развитием информационных технологий, потом перешел в Федеральную налоговую службу и последние десять лет ее возглавлял. Он сделал невозможное: теперь ФНС - образец сервиса, работающего по удобному принципу одного окна. Высокий уровень нашей налоговой службы отмечается и за рубежом. В авторитетной газете «Financial times» есть целая статья, где в хвалебных тонах рассказывается как о самой службе, так и о ее руководителе.

И это далеко не единственное глобальное изменение в структуре правления страны по итогам ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

«Это знаково. К примеру, то, что президент обозначил включение муниципальных властей в единую структуру органов публичной власти, - это правильно», - сказал член рабочей группы по разработке изменений в Конституцию РФ и президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Еще одним немаловажным изменением президент считает закрепление в основном законе России статус и роль Госсовета. Учитывая его высокую эффективность, этот пока совещательный орган должен обладать большими полномочиями. Так же предлагается расширить функционал Совета Федерации. После внесения поправок в Конституцию, сенаторы будут утверждать руководителей силовых ведомств. Конституционный суд планируют наделить правом проверять законопроекты.

В составе рабочей группы, которая будет готовить предложения по поправкам в Конституцию,  75 человек. В нее вошли сенаторы, депутаты, ученые и общественные деятели. Президент России подпишет отдельный указ, в котором будут определены сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию. Речь идет именно о голосовании, а не о референдуме.

«Задача сейчас заключается в том, чтобы сформулировать сами вопросы, соответственно, подготовить инструменты для того, чтобы это можно было провести. До осени вполне можно уложиться. Это не референдум, никаких дополнительных серьезных требований к этому нету. Надо просто подготовить технологическую часть», - объяснил президент Центра стратегических инициатив Дмитрий Абзалов.

До внесения изменений в Конституцию, решения о назначениях в кабинет министров принимает лично президент. Официально кандидатуру Михаила Мисшутина на пост премьера Госдума рассмотрит в четверг, 16 января, в ближайшие часы. И сегодня же состоится первое заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Владимир Путин будет присутствовать на встрече.

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