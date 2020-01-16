Раскрыты подробности массовой стрельбы в суде под Кемерово

«Женщина в данный момент транспортируется в стационар Новокузнецка. У нее огнестрельные ранения нижних конечностей и лица. Состояние тяжелое. Мужчина получил огнестрельное ранение в брюшную полость. Он скончался в карете скоро помощи по дороге в стационар», - отметил он.

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