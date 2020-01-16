Раскрыты подробности массовой стрельбы в суде под Кемерово
Два человека пострадали в результате стрельбы. Один из них позже скончался.
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В Центре медицины катастроф Кемеровской области раскрыли «Звезде» подробности массовой стрельбы в здании мирового суда.
По словам пресс-секретаря организации Антона Дужика, в результате стрельбы пострадали мужчина и женщина - судебный пристав и юрист.
«Женщина в данный момент транспортируется в стационар Новокузнецка. У нее огнестрельные ранения нижних конечностей и лица. Состояние тяжелое. Мужчина получил огнестрельное ранение в брюшную полость. Он скончался в карете скоро помощи по дороге в стационар», - отметил он.
Стрельба произошла в здании на Энтузиастов, 9. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.