В США среди избирателей нашли почти два миллиона «мертвых душ»

Судебные наблюдатели в США проверили данные демографической статистики и провели сопоставительный анализ с зарегистрированными избирателями. Итоги исследования показали, что в некоторых штатах количество бюллетеней почти в два раза больше, чем число граждан с правом голоса.

Как сообщается на сайте организации Judical Watch, в Техасе в одном из округов было зафиксировано 187 бюллетеней на 100 избирателей. Общие цифры исследования выявили около 1,8 миллиона так называемых «мертвых душ» в 29 штатах

По словам руководителя ассоциации судебных избирателей Тома Фиттона, подобное стало следствием слепой рассылки бюллетеней и заявок.

«Грязные списки привели к грязным выборам», - резюмировал Фиттон.

Сейчас в Штатах продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента Джорджа Байдена и Дональда Трампа. Он сопровождается массой скандалов, судебных исков и подозрений в коррупции. Так, действующий президент Трамп пообещал при необходимости завершить разбирательство по выборам в Верховном суде США.