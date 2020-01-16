Есть жертвы: в мировом суде под Кемерово произошла стрельба
По данным экстренных служб, ранения получили мужчина и женщина. Жертвой трагедии стал судебный пристав, который умер по дороге в больницу.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В мировом суде в Новокузнецке на территории Кемеровской области произошла стрельба. Жертвой инцидента стал судебный пристав, который скончался по дороге в больницу.
По предварительным данным, огнестрельные ранения получили еще два человека. Здание, где произошла стрельба, расположено на Энтузиастов, 9.
По данным экстренных служб, ранения получили мужчина и женщина. Одному из них выстрелили в верхнюю конечность, второй был ранен в живот.
Как уточнили в пресс-службе Центра медицины катастроф, умерший в карете скорой помощи мужчина находился в крайне тяжелом состоянии. Он получил ранение в брюшную полость, а также сильный травматический шок.
Все обстоятельства ЧП устанавливаются.