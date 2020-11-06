Новосибирские кинематографисты сняли фильм о подвиге военных кинооператоров

Лента российского режиссера Станислава Шуберта «Река моего детства» вошла в программу фестиваля независимого кино в Каннах. В категории кино это единственная картина от России. Побывать на церемонии помешал коронавирус. Но на родине режиссер не скучает: завершает работу над фильмом, посвященным подвигу военных кинооператоров.

Сегодня снимать на пленку кажется не просто экзотикой, а безумием. Лишать себя стабилизации, возможности делать сколько угодно дублей или использовать мощный зум. Но новосибирские кинематографисты уверены - о военных операторах можно рассказать только так.

Это символично – снять о фронтовых кинооператорах не цифрой, а именно камерой. И не простой. Камера-ветеран долго пылилась на киностудии, потом и вовсе рисковала отправиться на свалку. Но умелые руки вернули раритетный аппарат в строй.

«Нашел запчасти, пару объективов, сделал. А после этого думаю: раз сделал, надо что-то снять», рассказал кинематографист Анатолий Антонов.

Идея не заставила себя долго ждать. В подмосковном Красногорске открывали памятник военными операторам. Гости с легендарной камерой в обмундировании времен Великой Отечественной войны удивили присутствующих.

Военные операторы никогда не знали, какой кадр будет последним. Показать войну в ее пугающем величии можно было только на передовой. Снимать - потому что нельзя этого не делать.

«Я думаю, что они были и патриотами, но они были и кинематографистами, в первую очередь. А кинематографисты, документалисты, особенно документалисты, это ощущение важности происходящего, сопричастности к этому, к судьбе страны. Я считаю, что они просто не могли пропустить, откосить», - пояснил кинематографист Станислав Шуберт.

Станислав Шуберт - опытный документалист. Предыдущая его лента «Река моего детства» уже получила признание критиков и призы международных конкурсов. В этом году картина стала единственным представителем России в категории документальные фильмы на фестивале независимого кино в Каннах.

«3,5 миллиона метров пленки - это 82 дня непрерывного просмотра. Мы преклоняемся перед ними», - рассказал кинематографист Анатолий Антонов.

Тогда, после войны, этот вклад оценили не так высоко. Долгое время кинооператорам не давали даже статуса участников боевых действий.

«Это здорово, что хотя бы вот этот памятник. Кто-то об этом будет знать. То, что мы сняли эту хронику, она тоже пойдет на вечное хранение в архивные документы, это останется в памяти», пояснил кинематографист Станислав Шуберт.

К моменту установки памятника военным операторам, в живых не осталось ни одного из тех, кому он посвящен. Они навеки остались по ту сторону объектива. Но признание их подвига, запечатлели на пленку, которую они так уважали.