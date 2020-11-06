Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Забайкалье продлили каникулы и перевели часть школ на дистанционку

Иван Линдеманн
06:22 06.11.2020
Решение касается в первую очередь территорий, где был зафиксирован существенный рост заболеваемости COVID-19.
В Забайкалье продлили каникулы и перевели часть школ на дистанционку
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В Забайкальском крае продлили каникулы для младших классов, часть учеников переведена на дистанционное обучение. Такое распоряжения отдал глава региона Александр Осипов.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, решение касается в первую очередь территорий, где был зафиксирован существенный рост заболеваемости COVID-19.

«Решение будет действовать в отношении школьников, которые проходят обучение в 14 из 35 территорий Забайкалья - там, где в настоящее время отмечался существенный рост заболеваний», - говорится в сообщении пресс-службы.

Продление каникул коснется учеников с первого по пятый классы. Для более старших школьников вводится дистанционный режим обучения. В столице региона Чите и Читинском районе новые ограничения будут введены во всех школах.

Ранее на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Москвы приняли решение перевести учеников 6-11 классов на дистанционное обучение. В то же время младшеклассники вернутся в школы с 19 октября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:53 В стране и мире
Видео
В США среди избирателей нашли почти два миллиона «мертвых душ»
00:15 Армия
статья
Забота о военных, лучшее в мире оружие и международный престиж: главные достижения Шойгу за восемь лет на посту
04:19 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места столкновения грузовика и поезда в Подмосковье
03:58 Армия
Видео
Военные врачи оказывают помощь пациентам с COVID-19 в новом медцентре в Волгограде
05:48 В стране и мире
Видео
СМИ: Трамп уменьшил отставание от Байдена в колеблющейся Аризоне
Популярное
Популярное
Названо одно из самых распространенных слов в русском языке
Астрономы обнаружили фрагмент Луны на орбите Марса
«Поражает воображение»: The Economist оценил уровень модернизации ВС РФ
Видео
Как в «Формуле-1»: в Сочи произошло ДТП с участием Mclaren и Ferrari
Видео
Влетевший в университет автобус в Новгороде протащил с собой «Ладу»: видео
Видео
Чудище из морских глубин: кадры нападения кита на туристов у побережья США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.