В Забайкалье продлили каникулы и перевели часть школ на дистанционку

В Забайкальском крае продлили каникулы для младших классов, часть учеников переведена на дистанционное обучение. Такое распоряжения отдал глава региона Александр Осипов.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, решение касается в первую очередь территорий, где был зафиксирован существенный рост заболеваемости COVID-19.

«Решение будет действовать в отношении школьников, которые проходят обучение в 14 из 35 территорий Забайкалья - там, где в настоящее время отмечался существенный рост заболеваний», - говорится в сообщении пресс-службы.

Продление каникул коснется учеников с первого по пятый классы. Для более старших школьников вводится дистанционный режим обучения. В столице региона Чите и Читинском районе новые ограничения будут введены во всех школах.

Ранее на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Москвы приняли решение перевести учеников 6-11 классов на дистанционное обучение. В то же время младшеклассники вернутся в школы с 19 октября.