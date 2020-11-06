SpaceX запустила навигационный спутник третьего поколения

Компания SpaceX в четверг, 5 ноября, успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником навигационной системы GPS третьего поколения. Пуск прошел с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Специалистам компании Илона Маска удалось вернуть на Землю первую ступень носителя. Она опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, недалеко от побережья. Такая технология позволяет значительно удешевить доставку спутников на орбиту.

На данный момент в американскую группировку GPS входит более 30 аппаратов. Первый спутник GPS третьего поколения был запущен в декабре 2018 года.

В октябре SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки, созданной для организации глобальной интернет-сети системы Starlink.